Вирусолог назвал условие для формирования иммунитета к штамму «дельта»

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов сравнил смертность от коронавируса среди тех, кто вакцинировался и тех, кто не поставил прививку, а также назвал условие формирования коллективного иммунитета к новому «дельта»-штамму у россиян. Об этом сообщают «Известия».

Ученый подчеркнул, что необходимо как можно быстрее привить 80 процентов населения страны, иначе вирус эволюционирует быстрее, чем вакцина.

Поэтому здесь сомнений никаких нет — вакцинироваться надо и как можно быстрее. Скорость вакцинации населения очень важна. Если мы будем двигаться нынешними темпами и затянем процесс на два-три года, то вирус в своей эволюции обгонит нашу вакцину Сергей Нетесов Фото: Сибирское отделение Российской академии наук

Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что коллективный иммунитет в России, по предварительным данным, достиг порядка 60 процентов. В то же время эпидемиолог считает, что в России необходимо дойти до уровня в 90 процентов.

Смертность от коронавируса

Нетесов отметил, что люди ищут «подвох» в вакцине, опасаясь побочных эффектов или отложенных последствий, в то время как среди непривитых умирает 4 процента заразившихся. При наличии сопутствующих тяжелых заболеваний эта цифра возрастает в 2-3 раза.

4 процента непривитых умирают от коронавируса При наличии сопутствующих тяжелых заболеваний эта цифра возрастает в 2-3 раза

Вирусолог подчеркнул, что от вакцины «Спутник V» никто не умер, и это подтверждается данными из тех стран, где этот препарат применяется. Он добавил, что в 90 процентах случаев от коронавируса умирают люди в возрасте старше 60 лет. В отличие от мая и июня прошлого года, в 2021 граждане стали реже носить маски, из-за чего увеличилась поражающая доля патогена в организме и болезнь проходит тяжелее.

По смертоносности нынешний коронавирус можно сравнить, например, с дифтерией. А насчет того, зачем ему убивать — не приписывайте ему разум. Ему не надо никого убивать, просто у части людей есть либо серьезные заболевания, либо особенности иммунитета, из-за которых они от этой инфекции умирают Сергей Нетесов Фото: Сибирское отделение Российской академии наук

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцина от COVID-19 эффективна даже против нового штамма коронавируса. По словам градоначальника, столичные власти точно до последнего человека знают, сколько числится заболевших, сколько из них сделали прививку, насколько тяжело протекало заболевание и требовалась ли госпитализация.

Штамм «дельта» и его симптомы

Нетесов добавил, что новый вариант «дельта» образует в организме больше вирусных частиц, растет и инфицирующая доза, которую зараженный передает другим людям. Организму тяжелее бороться с вирусом из-за более быстрого распространения.

20-100 В 20-100 раз больше вирусных частиц образуется в организме человека по сравнению с уханьским вариантов коронавируса

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Ученый отметил, что произошло изменение доли симптомов в организме. В настоящее время меньше пациентов испытывают нарушения обоняния и вкуса, но чаще встречаются желудночно-кишечные симптомы. По словам специалиста, это произошло из-за того, что у вируса изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а следовательно взаимодействие с клетками, с которыми он связывается.

Способна ли вакцинация изменить эпидемиологическую ситуацию

Нетесов подчеркнул, что он полностью на стороне вакцинации. Он заявил, что для массовости прививочной кампании следует повысить доступность информации о вакцине. Наращивать скорость можно двумя путями, первый из них — кардинальное увеличение объемов выпуска вакцины, второй — усиление у граждан желания прививаться.

В идеале следует не отпускать невакцинированных за границу, потому что тогда они к нам привезут подхваченные за границей вирусы. Надо сделать вакцинацию обязательным условием для выезда за рубеж, и все путешественники придут на прививку как миленькие Сергей Нетесов Фото: Сибирское отделение Российской академии наук

Ученый заключил, что следует гораздо тщательнее изучать эволюцию вирусов и бактерий у человека и близких к нему животных. Он выразил надежду, что люди после пандемии перестанут легкомысленно относиться к инфекциям и вакцинам, а также будут носить маски или респираторы с начала сезона ОРВИ.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал об опасности штамма коронавируса «дельта плюс». К его особенностям ученый отнес высокую заразность и сложность в лечении. По словам специалиста, «эпидемический потенциал» этой мутации коронавируса неизвестен, кроме того, количество случаев заражения им в мире невелико. За поведением штамма необходимо следить, заключил ученый.

