Эпидемиолог заявил о 60-процентном коллективном иммунитете в России

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что коллективный иммунитет в России, по предварительным данным, достиг порядка 60 процентов. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Мы достигли в целом по стране около 60 процентов, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом Арег Тотолян О достижении коллективного иммунитета

В то же время эпидемиолог считает, что в России необходимо дойти до уровня в 90 процентов.

Как привить больше россиян

По мнению врача-пульмонолога Василия Штабницкого, привить 80 процентов россиян можно благодаря принудительной вакцинации. Он предложил искать «позитивные способы стимулирования» граждан и выразил мнение, что врачи, публичные люди и чиновники должны сами вакцинироваться, «демонстрируя свой пример гражданской ответственности».

«Сейчас скорость вакцинации выросла и мы делаем около полумиллиона вакцин в сутки. Соответственно, если мы на этой скорости будем оставаться, достижение обозначенного показателя займет порядка 200 дней», — сказал медик, призвав увеличить скорость вакцинации.

Темпы вакцинации

13 июля замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова рассказала о темпах вакцинации в России.

28 миллионов россиян привились от коронавируса на 13 июля

Ежлова отметила, что темпы вакцинации от COVID-19 в регионах разные. «У нас есть и аутсайдеры, есть и лидеры», — рассказала она. По ее словам, в борьбе с пандемией коронавируса может помочь только формирование коллективного иммунитета. Она отметила, что гражданам необходимо разъяснять необходимость вакцинации.

Также специалист привела в пример возникновение групповых очагов инфекции в медицинских учреждениях в начале пандемии. Она отметила, что сейчас такой проблемы не возникает из-за охвата прививками, а также из-за того, что россияне научились соблюдать антиковидные меры.

Данные по зараженным

18 июля в России за последние сутки снова выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса — 25 018. Больше всего заражений выявлено в Москве (4357 случаев), Московской области (2564 случая) и Санкт-Петербурге (1941 случай). Меньше всего — в Магаданской области (30 случаев), Ненецком (15 случаев) и Чукотском (8 случаев) автономных округах.

5 958 133 случая заражения COVID-19 с начала пандемии

За сутки зафиксировано 764 летальных исхода. Всего с начала пандемии умерло 48 419 человек. Суточный показатель выздоровлений составил 18 886, общий — 5 341 231.