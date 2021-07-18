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В России выявили 25 018 новых случаев коронавируса

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости
В России выявили 25 018 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 25 018 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 958 133. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в своем Telegram-канале.

25 018
случаев COVID-19
выявлено в России за сутки

Накануне в стране зафиксировали 25 116 заражений. Из них активно 2 826 случаев (11,3 процента) без клинических проявлений.

Больше всего заражений выявлено в Москве (4357 случаев), Московской области (2564 случая) и Санкт-Петербурге (1941 случай). Меньше всего — в Магаданской области (30 случаев), Ненецком (15 случаев) и Чукотском (8 случаев) автономных округах.

За сутки зафиксировано 764 летальных исхода. Всего с начала пандемии умерло 48 419 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 18 886, общий — 5 341 231.

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