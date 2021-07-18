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Инфекционист назвал индийский штамм коронавируса «более зловредным»

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Инфекционист Николай Малышев заявил, что вариант COVID-19 «дельта плюс» более «зловредный»

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что индийский вариант коронавируса «дельта плюс» является более «зловредным», так как его заразность выше в несколько раз. Об этом сообщает РБК.

«Раньше были данные о том, что заразность была выше в два раза, сейчас говорят о том, что заразность в примерно три раза выше. Этот штамм более зловредны», — отметил специалист.

Малышев добавил, что в случае со вариантом «дельта плюс» болеет больше людей — соответственно, и смертность тоже выше.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович подтвердила, что индийский штамм коронавирусной инфекции более заразен. «По данным Роспотребнадзора, заразность у этого штамма выше примерно в три раза. По данным ВОЗ, прирост заразности у этого штамма 82 процента относительно английского вируса», — сказала она.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что штамм коронавируса «дельта» в три раза заразнее обычного. Он объяснил, что британский штамм был способен заразить двух человек до выявления, а новый вариант — шесть.

Как заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, с высокой вероятностью можно говорить, что не исключено появление штаммов, у которых будет преимущество перед другими с точки зрения распространения.

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