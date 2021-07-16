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В Роспотребнадзоре заявили о тройной заразности «дельта»-штамма COVID-19

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил, что «дельта»-штамм COVID-19 заразнее в три раза

Штамм коронавируса «дельта» в три раза заразнее обычного. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Дельта-вариант в три раза способен большее количество людей заражать», — сказал он.

Ранее иммунолог, аллерголог Георгий Викулов рассказал, что заразиться тремя штаммами коронавируса можно, но это, скорее статистическая вероятность. При этом, по его словам, на данный момент преобладает «дельта»-штамм коронавируса, который вытесняет другие штаммы.

Как заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, с высокой вероятностью можно говорить, что не исключено появление штаммов, у которых будет преимущество перед другими с точки зрения распространения.

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