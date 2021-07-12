Россия
 
Последние новости
Сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти и стала чемпионом Европы
Принятым за мужчин в платьях туристкам в Дагестане принесли извинения
В Минздраве оценили уровень защиты вакцинированных от заражения коронавирусом
Работающая на стройке россиянка обрела мировую известность и поделилась опытом
Женщина на Mercedes сбила шестиклассника в Москве
Президент Кубы призвал сторонников власти выйти на улицы
Оценено возможное влияние российского штамма коронавируса на развитие пандемии
В США удивились «сомнительным» кормовым пушкам российского Ту-95МС
В Германии призвали к выходу из ЕС и союзу с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

В Минздраве оценили риск появления новых опасных штаммов COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов оценил риск появления новых опасных штаммов COVID-19 в беседе с «Известиями».

По его словам, с высокой вероятностью можно говорить, что не исключено появление штаммов, которые обладают преимуществами перед другими с точки зрения распространения. «Скорее всего, вирусу нужно именно это. Ему невыгодно нас убивать, поэтому у него нет цели стать более патогенным — ему важно быстрее распространяться», — сказал он.

При этом исключить появление более вирулентных вариантов нельзя, добавил Чуланов.

Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов объяснил, какие вакцины эффективны против «дельта»-штамма коронавируса. По словам эксперта, от индийского варианта инфекции защищают мРНК- и векторные вакцины, ключевыми компонентами которых являются вирусы, матричная рибонуклеиновая кислота и белки. В число эффективных вакцин входит и российский препарат «Спутник V».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Коронавирусу невыгодно нас убивать»
Российские ученые оценили данные о защищающих от «дельта»-штамма вакцинах
Названы защищающие от «дельта»-штамма вакцины