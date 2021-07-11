Российские ученые оценили данные о защищающих от «дельта»-штамма вакцинах

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский оценил данные о защищающих от индийского варианта коронавируса вакцинах. Его слова приводит РБК.

Ученый отметил, что полная вакцинация от коронавирусной инфекции «Спутником V» защищает от «дельта»-варианта на 80 процентов. Аграновский не исключил, что оградить от заражения индийским штаммом может и «КовиВак». «По моим представлениям, "КовиВак" должен давать защиту, но не такую высокую, как "Спутник V"», — сказал он.

По словам вирусолога, другие вакцины «применяли пока слишком мало и делать выводы сложно, научных публикаций об этом тоже нет».

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Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, в свою очередь, затруднилась сказать, на сколько процентов вакцины способны защитить от индийского варианта коронавирусной инфекции. «Я думаю, что исследования на этот счет пока проводятся in vitro [вне живого организма]. Со временем будет понятно», — подчеркнула она.

Попович добавила, что в отношении защиты от британского штамма COVID-19 «понимание уже есть». В частности, препарат от англо-шведской компании AstraZeneca оказался эффективным в Великобритании против этого варианта вируса.

Также Попович отметила, что вакцинация в любом случае будет работать, если не совсем убивая вирус, то как минимум снижая остроту течения.

Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов объяснил, какие вакцины эффективны против «дельта»-штамма коронавируса. По словам эксперта, от индийского варианта инфекции защищают мРНК- и векторные вакцины, ключевыми компонентами которых являются вирусы, матричная рибонуклеиновая кислота и белки. В число эффективных вакцин входит и российский препарат «Спутник V».