Ученые создали защиту от «дельта»-варианта коронавируса

Таиландские ученые провели серию экспериментов на добровольцах и в результате создали защиту от штамма коронавируса «дельта». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад медиков, который опубликовал один из авторов исследования, доктор Тхирават Хемачутха.

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В ходе экспериментов специалисты установили, что коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать у человека достаточный иммунитет для противостояния новому штамму. Две дозы Sinovac эффективны для штамма «альфа», однако они не могут гарантировать достаточную защиту от штамма коронавируса «дельта».

Последовательное применение двух доз препарата Sinovac и одной дозы AstraZeneca дает эффективность до 99 процентов, резко повышая иммунитет к двум указанным штаммам.

«Сейчас у нас в распоряжении нет достаточного количества мРНК-вакцин, которые легче справляются с задачами по штамму "дельта", но есть в нужном количестве Sinovac и AstraZeneca», — написал профессор Хемачутха. По его словам, в период, пока ожидаются поставки мРНК-вакцин, можно было бы использовать испытанную комбинацию препаратов.

Ранее сообщалось, что каждый третий пациент с индийским штаммом имеет проблемы с пищеварением., рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, индийский штамм наглядно показал, что входными путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт.