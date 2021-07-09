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Назван неожиданный симптом индийского штамма

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Фото: Anupam Nath / AP

Каждый третий пациент с индийским штаммом имеет проблемы с пищеварением. Неожиданный симптом «дельта»-варианта назвал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире передачи «Умные парни», которую ведет на своем Yotube-канале «Говорит Москва».

По словам специалиста, весной 2020 года многие считали, что перчатки для профилактики COVID-19 не нужны.

«А вот как раз индийский штамм наглядно показал, что входными путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт», — уточнил Горелов.

Ранее он предупредил жителей России, что «дельта»-вариант вируса «помолодел». Если раньше говорили о рисках для лиц старшего возраста, то в настоящее время наиболее уязвимыми стали люди в возрасте от 14 до 29 лет. На данный момент, отметил Горелов, болеют «мобильные лица и дети».

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