Роспотребнадзор раскрыл возраст самых уязвимых перед индийским штаммом людей

Роспотребнадзор раскрыл возраст самых уязвимых перед индийским штаммом. Данные в прямом эфире передачи «Умные парни», которую ведет на своем Yotube-канале «Говорит Москва», озвучил эпидемиолог, корреспондент РАН и доктор медицинских наук Александр Горелов.

Он предупредил россиян, что «дельта»-вариант вируса «помолодел» и если раньше говорили о рисках для лиц старшего возраста, то сейчас наиболее уязвимыми стали люди в возрасте от 14 до 29 лет. В настоящий момент, отметил Горелов, болеют «мобильные лица и дети».

«И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители, и наоборот», — добавил эпидемиолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чаще всего россияне завозят «дельта»-вариант вируса после отдыха на Мальдивах, а также после поездок в Европу и США.