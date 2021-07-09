Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед коронавирусом группу населения

Наиболее уязвимы перед коронавирусом люди в возрасте от 18 до 49 лет. Такую группу населения назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Попова объяснила, что речь идет о людях в самом активном возрасте, которые имеют большое количество контактов.

«Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются в нерабочее время, студенты — во внеучебное с большим количеством людей», — объяснила она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что почти половина из тех, кто заразился коронавирусом, получил инфекцию в кругу семьи или друзей.

Ранее сообщалось, что Попова заявила о необходимости вакцинировать от коронавируса все население, чтобы стать передовой страной в борьбе с COVID-19. 8 июля она сообщила, что инфекция проявляется у двоих из 300 привитых.