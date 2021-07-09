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Роспотребнадзор призвал привить всех россиян

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России необходимо привить все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с COVID-19. С таким призывом выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде, которое она разместила в своем Telegram-канале.

Так Попова ответила на вопрос о том, опыт каких государств она считает эффективным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова сообщила, что коронавирусная инфекция, по статистике, проявляется у двоих из 300 привитых. По ее утверждению, люди болеют после полного комплекса прививок, эти цифры есть в едином ресурсе Минздрава, где ведется персональный учет каждого заболевшего и привитого.

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