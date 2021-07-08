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Роспотребнадзор назвал наиболее распространенный в России штамм коронавируса

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 66 процентов всех штаммов коронавирусной инфекции, которые были выявлены в России в июне и в начале июля, — это «дельта плюс». Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По ее словам, остальная часть — это штамм «альфа» и классический. Также встречаются случаи «британского» варианта COVID-19 и штаммы, которые не классифицируются так четко, но тоже в выделяются популяции.

Ранее ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology в Сан-Франциско рассказали о еще одной, калифорнийской мутации коронавируса. Этот штамм снижает эффективность имеющихся вакцин до 50-70 процентов. Так, вирусу удается нейтрализовать антитела, которые вырабатываются после вакцин Pfizer и Moderna. Кроме того, под ударом также оказываются антитела, образуемые после перенесенного COVID-19.

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