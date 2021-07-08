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Попова оценила необходимость локдауна и ужесточения ограничений

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила необходимость введения нового локдауна и ужесточения ограничений в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Поповой, необходимости в этих мерах на сегодняшний день нет. В качестве примера она привела ситуацию в Москве, где был рост заболеваемости и принимались меры по борьбе с распространением инфекции, однако сейчас наблюдается «определенная стабилизация процесса». Она пришла к выводу, что ограничительные меры в совокупности с интенсивной вакцинацией работают.

«Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет», — сказала Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

2 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что введение локдауна в России сейчас на федеральном уровне не обсуждается.

30 июня в ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса для части граждан необходимо, чтобы предотвратить введение локдауна по всей стране. Он напомнил, что руководители регионов имеют право вводить такие меры для отдельных групп граждан в рамках закона от 1998 года.

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