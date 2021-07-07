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Российский инфекционист заявил о бессмысленности локдауна

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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Врач-инфекционист Евгений Тимаков посоветовал усилить в России дистанционную работу. Его слова передает РИА Новости.

По его мнению, вводить локдаун в стране «нет никакого смысла». Вместо этого стоит усилить организацию дистанционки к концу отпускного периода. «Не локдаун. Я бы усилил, наверное, к концу отпускного периода дистанционную работу. Локдаун вводить нет смысла никакого», — сказал он.

Тимаков также напомнил, что во многих регионах страны вакцинация должна будет охватить 60 процентов социально активных граждан, что позволит сформировать коллективный иммунитет.

Ранее Тимаков рассказал, что индийский штамм коронавируса имеет свою особенность — на 7-8-й день улучшения самочувствия пациент может попасть в больницу.

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