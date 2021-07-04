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Врач рассказал об опасности пропустить первые признаки нового штамма COVID-19

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Фото: Unsplash

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о способности коронавируса «маскироваться» под сезонную инфекцию с такими симптомами, как боль в горле, насморк, кишечное расстройство, а потеря обоняния отошла на второй план, рассказал он РИА Новости

Тимаков предупредил об опасности пропустить первые признаки нового штамма. «Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию», — указал он. Отличить нынешний тип коронавируса от сезонной простуды самостоятельно очень сложно. Люди не предполагают, что у них COVID-19 и запускают болезнь, пояснил врач. Он подчеркнул важность своевременного обращения к врачу, так как это повышает шансы справиться с болезнью, а иногда — спасти жизнь.

Ранее врачи рассказали, как отличить сезонную аллергию от коронавируса. Проявления насморка и чиханья отличают аллергические реакции, а повышение температуры является поводом сдать анализы на COVID-19.

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