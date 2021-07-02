Российский врач назвала пять главных отличий коронавируса от ОРВИ

Существует пять главных симптомов, которые помогают отличить коронавирус от ОРВИ. Их назвала российский врач, руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко в интервью «Известиям».

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По ее словам, потеря вкуса и обоняния, общая слабость, интенсивный сухой кашель, а также повышение температуры тела выше 38,5 градуса и чувство нехватки воздуха — основные признаки коронавирусной инфекции.

Врач добавила, что при таких симптомах нужно вызывать скорую помощь. Кроме того, установить точный диагноз можно лишь с помощью ПЦР-теста.

Вместе с тем специалист отметила, что на данный момент не существует препаратов, способных эффективно бороться с COVID-19. Поэтому медики назначают лекарства, которые борются с симптомами заболевания.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Алексей Ртищев рассказал, что россияне, не так давно переболевшие ОРВИ и гриппом, могут сделать прививку от COVID-19, но им придется следовать общим принципам. По его словам, если пациент перенес острое инфекционное заболевание, плановые прививки нужно проводить через две или четыре недели, в зависимости от тяжести болезни.