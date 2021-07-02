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Российский врач назвала пять главных отличий коронавируса от ОРВИ

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Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Существует пять главных симптомов, которые помогают отличить коронавирус от ОРВИ. Их назвала российский врач, руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко в интервью «Известиям».

По ее словам, потеря вкуса и обоняния, общая слабость, интенсивный сухой кашель, а также повышение температуры тела выше 38,5 градуса и чувство нехватки воздуха — основные признаки коронавирусной инфекции.

Врач добавила, что при таких симптомах нужно вызывать скорую помощь. Кроме того, установить точный диагноз можно лишь с помощью ПЦР-теста.

Вместе с тем специалист отметила, что на данный момент не существует препаратов, способных эффективно бороться с COVID-19. Поэтому медики назначают лекарства, которые борются с симптомами заболевания.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Алексей Ртищев рассказал, что россияне, не так давно переболевшие ОРВИ и гриппом, могут сделать прививку от COVID-19, но им придется следовать общим принципам. По его словам, если пациент перенес острое инфекционное заболевание, плановые прививки нужно проводить через две или четыре недели, в зависимости от тяжести болезни.

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