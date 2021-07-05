Инфекционист рассказал о лечении коронавируса у привитых пациентов

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал о лечении коронавируса у привитых пациентов. Его слова передает РИА Новости.

По словам специалиста, если привитый человек все же заболел коронавирусом, то инфекция лечится так же, как и в остальных случаях. «Протоколы лечения те же самые», — добавил он.

Тимаков пояснил, что у привитых и не привитых пациентов с COVID-19 симптомы в целом не отличаются. Однако у первых они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей. А прогноз при лечении сделавших прививку более благоприятный.

Ранее исследование ZOE COVID Symptom Study выяснило, что главным симптомом при коронавирусе у привившихся пациентов является чихание. При этом обычно оно не является явным признаком COVID-19 и даже не входит в число самых распространенных симптомов.