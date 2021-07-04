Вирусолог допустил введение нового локдауна в России

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-вирусолог Георгий Викулов допустил скорое введение нового локдауна на территории России в связи с пандемией COVID-19. Об этом он сообщил в интервью URA.RU.

По словам Викулова, врачи фактически находятся «на военном положении», им приходится работать в условиях «колоссальной вирусной нагрузки». Именно это вирусолог считает главной причиной возможного введения новых ограничений. «Если принятые меры не дадут результата к середине месяца и не начнется положительная динамика, будет ужесточение», — заявил Викулов.

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Он также добавил, что правительство России проработало все возможные сценарии на случай ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

В пятницу, 2 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна в настоящий момент на федеральном уровне не обсуждается. «Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается. Он не обсуждается, и именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее», — сказал он.

За последние сутки в России выявили 25 142 новых случая заражения коронавирусом — максимум со 2 января. Общее количество инфицированных достигло 5 610 941.