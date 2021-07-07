Инфекционист назвал сроки нового подъема заболеваемости СOVID-19 в России

В августе-сентябре в России может возрасти заболеваемость COVID-19. Сроки нового подъема назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

По его словам, стабилизировать ситуацию с коронавирусом в стране получится лишь к декабрю.

«Мы в конце августа, в сентябре можем увидеть рост заболеваемости. В сентябре, во всяком случае, уж точно, потому что миграционные потоки будут таковы, что все вернутся в мегаполисы, а вернутся, люди ведь уехали непривитые на дачи, они не сделали прививки, они вернутся сюда неготовыми к встрече с этой эпидемией», — подчеркнул Тимаков.

Он добавил, что до следующего года в России будет сохраняться постоянное число инфицированных.

Ранее врач рекомендовал усилить в стране дистанционную работу. По его мнению, вводить локдаун в России «нет никакого смысла». Вместо этого стоит усилить организацию удаленки к концу отпускного периода, заключил он.