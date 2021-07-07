Вирусолог заявил о возможности заболеть COVID-19 в третий раз

Вирусолог Евгений Тимаков заявил о возможности заболеть COVID-19 в третий раз, причем заболевание может протекать гораздо тяжелее, чем в первые два. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз. Вирус настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз. Зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», — заявил медик.

Он пояснил, что иммунный ответ на инфекцию после перенесенного COVID-19 может быть не таким сильным, как после вакцинации, и призвал россиян прививаться.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил поднять уровень коллективного иммунитета населения к COVID-19 до 80-90 процентов и обеспечить вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, которые находятся на территории страны.

