Новый штамм коронавируса понизил эффективность вакцин

Вакцины могут быть менее эффективны против нового калифорнийского штамма коронавируса SARS-CoV-2, называемого «эпсилон»-вариантом. К такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology в Сан-Франциско. Об этом сообщает The New York Post.

Понижающий эффективность вакцин «эпсилон»-вариант характеризуется тремя мутациями в шиповом S-белке, который через взаимодействие с клеточными рецепторами ACE2 обеспечивает проникновение вируса в клетку. По оценкам специалистов, изменения в аминокислотных последовательностях снижают эффективность имеющихся вакцин до 50-70 процентов. Благодаря мутациям вирус нейтрализует антитела, которые вырабатываются после вакцин Pfizer и Moderna. Кроме того, под ударом также оказываются антитела, образуемые после перенесенного COVID-19.

В целом примерно 97 процентов из 49 221 случая заражения этим вариантом (также известным как штаммы B.1.427 и B.1.429) по всему миру были зарегистрированы в США, причем более половины — в Калифорнии. Однако доминирующим в мире является индийский штамм, или «дельта»-вариант коронавируса. В США на его долю приходится более половины всех новых случаев COVID-19.