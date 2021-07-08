Научный журнал Nature подтвердил безопасность и эффективность «Спутника V»

Научный журнал Nature подтвердил эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в статье, посвященной препарату.

100 процентов защиты от тяжелой формы COVID-19 дает «Спутник V»

Nature отмечает, что «Спутник V» успешно применяется в 67 странах, и «данные из России и многих других стран теперь показывают, что эта вакцина безопасна и эффективна». В частности, издание приводит цифры, по которым российский препарат на 91,6 процента эффективен для предотвращения COVID-19.

Автор материала указывает, что «Спутник V» по принципу действия схож с аналогичен вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson. Препарат работает на основе аденовируса, то есть использует сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в клетки человека. Но вместо использования одного сконструированного аденовируса, как в зарубежных вакцинах, в «Спутнике V» применяются разные аденовирусы, называемые rAd26 и rAd5, для первой и второй доз соответственно.

Решение задействовать два аденовируса связано с их различающимися методами введения своего генетического материала в клетку-хозяина. Таким «двойным ударом» повышается вероятность успешной доставки вируса туда, где он должен быть, пояснил исследователь биотехнологии из Сколково Дмитрий Кулиш.

Не спутником единым

Сейчас в России, помимо «Спутника V», зарегистрированы еще три вакцины от коронавируса. «ЭпиВакКорона» от новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» была зарегистрирована в России в октябре 2020 года. Она создана на основе искусственно синтезированных фрагментов S-белка коронавируса. Позднее на ее основе была разработана обновленная «ЭпиВакКорона-Н»: она отличается от предыдущего варианта технологическими особенностями производства. Действующие вещества при этом совпадают у обоих препаратов.

Вакцина «КовиВак» появилась в гражданском обороте в столице в начале лета. По словам генерального директора центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова, иммунитет к коронавирусу после вакцинации сохраняется около восьми месяцев.

Также в России идет прививочная кампания однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Этот препарат используется для вакцинации трудовых мигрантов, также его можно применять для повторной вакцинации граждан, уже привившихся от коронавируса.

Зарубежные вакцины в Россию пока не поставляются. При этом ряд иностранных производителей уже или обратились с соответствующими запросами, либо готовятся это сделать. В частности, в компании Johnson & Johnson указали, что вывод ее вакцины на российский рынок предполагается «после завершения всех необходимых этапов, включая прохождение локальных клинических исследований и регистрационных процедур».

Вакцины есть, но...

Nature отмечает, что россияне скептически относятся к вакцинации. Журнал ссылается на мартовский опрос, по которому 62 процента граждан не планировали делать прививку. И по состоянию на конец июня лишь около 15 процентов населения России получили хотя бы одну дозу препарата.

Как следствие, ряд российских регионов ввел обязательную вакцинацию части сотрудников из сфер торговли и услуг. Так, в Москве предписано привить от коронавируса 60 процентов сотрудников: до 15 июля они должны получить первый компонент вакцины, а до 15 августа — второй. Однако ретейл предупредил, что в установленные сроки не укладывается. В настоящее время в некоторых компаниях число привитых работников не превышает 17 процентов.

Согласно последнему опросу, среди работающего населения 32 процента опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10 процентов готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию. Причем наиболее категоричными в этом вопросе оказались молодые сотрудники (до 24 лет): 38 процентов из них готовы лишиться работы в случае принуждения к прививке.

24 процента россиян не хотят делать прививку из-за возможных побочных эффектов, 15 процентов не доверяют российской медицине, 13 процентов заявили, что привитые люди тоже могут заболеть, еще 9 процентов уверены, что срок действия препарата слишком короткий, 7 процентов в целом выступают против любого принуждения. Еще 2 процента респондентов сказали, что они не боятся заболеть, а если это и случится, они смогут справиться своими силами.

Реакция Путина

30 июня президент России Владимир Путин призвал сограждан сходить на пункт вакцинации. Он обратил внимание на то, что противники прививок были всегда, «но надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к специалистам».

Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет Владимир Путин

Глава государства также сравнил российские и зарубежные вакцины. По его словам, отечественные препараты высокотехнологичны, безопасны и эффективны. «Как видим, все у нас в порядке и слава богу у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинаций, как после применения AstraZeneca, Pfizer и так далее», — заявил президент.

Сам Путин привился «Спутником V». «Первые часы ничего не чувствовал, часа через четыре появилась чувствительность в месте укола. После второго укола температура 37,2. Лег спать, проснулся — 36,6», — поделился он.