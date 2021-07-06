Названа доля готовых уволиться из-за обязательной вакцинации на работе россиян

Сервис «Зарплата.ру» провел опрос и назвал долю россиян, которые готовы уволиться из-за обязательной вакцинации от коронавируса на работе. Об этом сообщает РИА Новости. В исследовании приняли участие больше 1700 респондентов из всех регионов страны.

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«Среди работающего населения 32 процента опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10 процентов готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию», — говорится в исследовании. Причем наиболее категоричными в этом вопросе оказались молодые сотрудники (до 24 лет): 38 процентов из них готовы лишиться работы в случае принуждения к прививке.

Опрос показал, что 24 процента россиян не хотят делать прививку из-за возможных побочных эффектов, 15 процентов не доверяют российской медицине, 13 процентов заявили, что привитые люди тоже могут заболеть, еще 9 процентов уверены, что срок действий препарата слишком короткий, 7 процентов в целом выступают против любого принуждения. Еще 2 процента респондентов сказали, что они не боятся заболеть, а если это и случится, они смогут справиться своими силами.

В Москве компаниям из сфер торговли и услуг предписано привить от коронавируса 60 процентов сотрудников: до 15 июля они должны получить первый компонент вакцины, а до 15 августа — второй. Однако ретейл предупредил, что в установленные сроки не укладывается. В настоящее время в некоторых компаниях число привитых работников не превышает 17 процентов.

