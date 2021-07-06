Ретейлеры предупредили о невозможности привить сотрудников в срок

В России ретейлеры предупредили о невозможности привить сотрудников от коронавируса в срок. До 15 июля 60 процентов сотрудников должны получить первый компонент вакцины, но сроки просят передвинуть. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Ассоциация «Русбренд», куда входят PepsiCo, Nestle, Unilever и другие, направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину и предупредила, что запись на вакцинацию растянулась до августа. В настоящее время в некоторых компаниях число привитых не превышает 17 процентов.
В числе основных препятствий для быстрой вакцинации называют отсутствие мобильных пунктов вакцинации, ограниченную пропускную способность постоянно действующих точек и технические ограничения систем регистрации и сбора данных.
«Русбренд» также указала, что «количество доступных вакцин заметно сокращается» и попросила продлить предписанный срок до 15 августа. Альтернативный вариант — не применять санкций к тем компаниям, что не успеют уложиться в срок до середины августа. «Любые карательные меры для бизнеса следует отложить до абсолютной готовности всех служб и систем страны к тотальной вакцинации», — прокомментировал заместитель предправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Сейчас штраф за нарушение условий обязательной вакцинации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составляет от 50 до 300 тысяч рублей соответственно.
В середине июня Собянин подписал указ и обязал компании сферы торговли и услуг, общепита, общественного транспорта и такси привить как минимум 60 процентов работников до 15 июля, а вторую часть вакцины сотрудники должны получить не позднее 15 августа. А городским предприятиям обещали гранты за быструю вакцинацию персонала.