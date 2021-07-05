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МГУ перестал пускать сотрудников без прививки

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В МГУ с понедельника, 5 июля, перестали пускать на рабочие места сотрудников без прививки от коронавируса. Об этом сообщили на сайте вуза.

«Штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации», — говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники, привившиеся первым компонентом вакцины, допускаются к работе.

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий подчеркнул, что именно люди науки должны показать пример ответственного выбора к вопросам защиты здоровья. Такие меры выбраны из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве на площадке Гостиного двора открывается крупнейший в Европе прививочный пункт для вакцинации от коронавируса. По словам мэра, мощность пункта составляет до 6 тысяч человек в сутки. Он добавил, что это — самый крупный пункт в Москве.

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