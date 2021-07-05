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Собянин объявил об открытии крупнейшего в Европе прививочного пункта

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве на площадке Гостиного двора открывается крупнейший в Европе прививочный пункт для вакцинации от коронавируса. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин, соответствующая публикация появилась на его сайте.

По словам Собянина, мощность пункта составляет до 6 тысяч человек в сутки. Он добавил, что это — самый крупный пункт в Москве.

Мэр добавил, что прививочный пункт для вакцинации от COVID-19 в Московском ГУМе не вмещает желающих сделать прививку, там также невозможно обеспечить социальную дистанцию из-за небольших помещений. Он отметил, что пункт в Гостином дворе открыли взамен того, что расположен в ГУМе.

Ранее Собянин сообщил, что три миллиона жителей Москвы сделали прививку первым компонентом вакцины от COVID-19. По его словам, несмотря на снижение заболеваемости, уровень госпитализации «находится на очень высокой отметке».

16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию 60 процентов работающих в столице. Мера касается работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. 24 июня к этому списку добавились работающие в доставке, в том числе курьеры. Позднее еще несколько российских регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

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