Собянин пообещал наградить бизнес за быструю вакцинацию сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал городским предпринимателям гранты за быструю вакцинацию сотрудников от коронавируса. Об этом сообщается на его сайте.

Как заявил Собянин, московский бизнес вносит огромный вклад в проведение вакцинации. Более 1,5 тысячи предприятий уже отчитались, что 60 процентов их сотрудников привились первым компонентом.

«Чтобы поощрить наиболее ответственные и дисциплинированные трудовые коллективы, мы приняли следующее решение, — заявил мэр. — Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60 процентов работников, получат гранты в размере 100 процентов НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей».

Кафе и рестораны, «четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов», по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период, добавил Собянин. В мэрии рассчитывают, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку.

Ранее Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса в Москве набрала хорошие обороты. Общее число сделавших хотя бы одну прививку превысило 2,7 миллиона человек.