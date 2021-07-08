В Johnson & Johnson рассказали о желании поставлять свою вакцину в Россию

Компания Johnson & Johnson заинтересована в поставках своей вакцины коронавируса в Россию. Об этом РБК сказала генеральный директор ООО «Джонсон & Джонсон», управляющий директор «Янссен Россия, Украина и СНГ» Катерина Погодина.

По ее словам, производитель намерен работать с Минздравом России и надеется подать регистрационное досье на препарат в установленном порядке. «Мы стремимся обеспечить глобальный доступ к нашей вакцине-кандидату от COVID-19 однократного введения на некоммерческой основе для использования в чрезвычайных ситуациях в связи с пандемией», — отметила она.

Погодина указала, что Johnson & Johnson согласна на работу со всеми заинтересованными сторонами. Вывод вакцины на российский рынок предполагается «после завершения всех необходимых этапов, включая прохождение локальных клинических исследований и регистрационных процедур».

Подобное заявление ранее также прозвучало от компании Pfizer, добавляет издание.

Вакцина от Johnson & Johnson получила одобрение ВОЗ к экстренному применению. Разрешение на ее использование также дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и некоторые другие страны.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», после «КовиВак», а последней на данный момент является однокомпонентная прививка «Спутник Лайт». Большая часть медицинских организаций предлагает вакцинацию препаратом «Спутник V».

7 июля генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк подсчитал, что примерная стоимость иностранных вакцин от коронавируса Moderna, Pfizer и AstraZeneca в России составит несколько тысяч рублей. По мнению фарманалитика, импортные препараты появятся на российском рынке только через 1-2 года.

Ранее в июле стало известно, что в России появятся иностранные вакцины от коронавируса. «Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», — говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По состоянию на среду, 7 июля, в России выявили 23 962 новых случая коронавируса. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (5621 случай), Московской области (2531 случай) и Санкт-Петербурге (1906 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (24 случая), Чукотском (14 случаев) и Ненецком (12 случаев) автономных округах.