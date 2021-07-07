Названа примерная цена иностранных вакцин от коронавируса в России

Примерная стоимость иностранных вакцин от коронавируса Moderna, Pfizer и AstraZeneca составит несколько тысяч рублей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк. По мнению фарманалитика, импортные препараты появятся на российском рынке только через 1-2 года.

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Шуляк напомнил, что в России и так есть несколько собственных вакцин, так что потребности в экстренной регистрации иностранных препаратов сейчас нет. «Наши вакцины будут вытеснять все иностранные вакцины с рынка госзакупок, поэтому эти вакцины будут доступны уже только за собственные средства граждан, можно будет пойти в платную клинику и за деньги привиться», — заключил он.

По словам аналитика, с учетом приема врача вакцинация может обойтись в 3-4 тысячи рублей. Для сравнения цена «Спутника V» — 900 рублей, но для граждан она бесплатна, поскольку препарат закупается за счет государства.

Ранее в июле стало известно, что в России появятся иностранные вакцины от коронавируса. «Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», — говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По состоянию на среду, 7 июля, в России выявили 23 962 новых случая коронавируса. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (5621 случай), Московской области (2531 случай) и Санкт-Петербурге (1906 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (24 случая), Чукотском (14 случаев) и Ненецком (12 случаев) автономных округах.