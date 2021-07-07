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В России выявили 23 962 новых случая коронавируса

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Фото: Alexander Avilov / Moscow News Agency / Reuters

В России за последние сутки выявили 23 962 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии COVID-19 составило 5 682 634. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне было выявлено 23 378 новых случая COVID-19.

23 962
случая COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (5621 случай), Московской области (2531 случай) и Санкт-Петербурге (1906 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (24 случая), Чукотском (14 случаев) и Ненецком (12 случаев) автономных округах.

За сутки умерли 725 человека, число летальных исходов с начала пандемии составило 140 041.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 067, общий — 5 121 919.

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