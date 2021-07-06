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Иностранные вакцины появятся в России

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Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Ряд иностранных производителей вакцин от коронавируса подали заявки на регистрацию своих продуктов в России. После прохождения экспертизы они появятся на рынке. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова передает РИА Новости.

«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», — рассказал министр здравоохранения.

Ранее сообщалось о рекордной смертности пациентов с COVID-19 за сутки в России — скончались 737 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, смертность резко выросла — почти на 13 процентов.

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