Застрявшие на Кубе россияне получили отрицательные тесты на коронавирус

Несколько десятков застрявших на Кубе российских туристов сдали повторные ПЦР-тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что к утру 6 июля россияне, которые ранее были закрыты на карантин по прилете на Кубу, повторно сдали ПЦР-тесты — у большинства туристов анализы оказались отрицательными. Путешественников освободили из-под карантина, теперь они планируют продолжить отдых на острове.

5 июля сообщалось, что российских туристов на Кубе массово изолировали из-за положительных анализов на COVID-19. Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что со 106 россиян был снят режим самоизоляции из-за отрицательных тестов.

Сами туристы рассказывали о жестких условиях содержания и грубом отношении к ним со стороны кубинских врачей. Они также записали видеообращение и охарактеризовали ситуацию фразой «такого просто не может быть». Туристы прибыли в республику 30 июня рейсом авиакомпании Pegas Fly. После получения результатов анализов их поместили в отдельные корпуса на карантин.