Застрявшая на Кубе россиянка пожаловалась на грубое отношение к туристам

Россиянка, застрявшая на Кубе из-за положительного ПЦР-теста на коронавирус, рассказала о грубом отношении к туристам. Свои жалобы женщина записала на видео, его публикует Telegram-канал RT.

Так, по словам путешественницы Катерины Тюленевой, в процессе забора мазков врач сильно сжимал голову и «совал в нос палку», которую резал обычными ножницами. Женщина отметила, что из средств защиты он пользовался только перчатками, антисептиков рядом не было.

«Я очень хочу надеяться, что этот бред в ближайшие... не знаю, хочется сказать "часы", но это, понятно, не часы, но в ближайшее время закончится», — добавила Тюленева в видеообращении.

Ранее стало известно, что на Кубе 150 путешественников получили положительный результат теста на коронавирус. Однако многие туристы имеют сертификат о вакцинации или справку о наличии антител. По мнению генерального консула России на Кубе Наны Мгеладзе, ситуация может быть связана с проблемами в местных лабораториях.