Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:32, 28 июля 2026 (обновлено: 16:44, 28 июля 2026)Россия

Награжденный Путиным ученый скоропостижно скончался. Незадолго до смерти его жестоко избили. В этом обвинили «озверевшего папашу»

В Екатеринбурге ученый РАН Зезин умер после избиения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: УрФАНИЦ УрО РАН / YouTube

В Екатеринбурге на 68-м году жизни умер доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никита Зезин. Незадолго до этого мужчина подвергся жестокому избиению.

Ученого не стало 22 июля. За девять дней до этого, 13 июля, на Зезина напали. Причиной смерти ученого стал инфаркт, но близкие Зезина считают, что его здоровье подкосило именно избиение. Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер заявил, что раньше у Никиты Зезина не было серьезных проблем со здоровьем.

Кадр: E1.RU

В сети появилось видео с моментом нападения

В сети появилось видео с моментом нападения на Никиту Зезина. На кадрах видно, как мужчина в красных штанах сначала толкает ученого, а затем несколько раз бьет кулаком по голове. При этом рядом находятся дети.

Как сообщает портал e1.ru, в тот день Никита Николаевич со своим заместителем Александром Шаниным обследовали опытные поля и посевы. Там они встретили детей лет 8-10, которые катались по полю на квадроциклах и застряли. «Ученый попросил у одного из них телефон, связался с родителями и договорился, что детей они привезут на УАЗе до института. Вечером того же дня, около 18:00, к институту приехали четыре джипа», — сказано в публикации.

Один из пассажиров этих джипов ударил ученого в голову, сопровождая свои действия матом.

«Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами. Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действий озверевшего папаши. Никита Николаевич практически потерял сознание, и нелюди принялись бить Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий, ветерану афганской войны», — написал на своей странице депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер.

Он также сообщил, что после избиения Зезин написал заявление в полицию, снял побои, но «дело начали расследовать ни шатко ни валко».

«За два-три дня перед его смертью он мне писал, мы проговаривали эту ситуацию. Удары были по голове, и психологическое состояние, после чего случился инфаркт. Сердце отказало, не смогли помочь», — заявил Вегнер.

Он выразил убеждение, что между нападением и скоропостижной смертью ученого есть прямая связь. «Это не просто нападение. Я считаю, что его убили», — заключил Вегнер.

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Никита Зезин был награжден указом Владимира Путина

Известно также, что Никита Зезин в декабре 2024 года был награжден указом президента России Владимира Путина как Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.

«Зезину Никите Николаевичу — директору федерального государственного бюджетного научного учреждения "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук", Свердловская область», — сказано в указе президента.

После гибели избитого ученого в Екатеринбурге возбудили уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Награжденный Путиным ученый скоропостижно скончался. Незадолго до смерти его жестоко избили. В этом обвинили «озверевшего папашу»
    Киев обвинили в средневековой жестокости из-за действий ТЦК
    Онищенко оценил опасность немытых арбузов
    Самолет с 208 пассажирами на борту экстренно сел из-за дыма в бизнес-классе
    Несколько россиян изнасиловали девушку и выложили запись в интернет
    Путин распорядился изменить военное сотрудничество с двумя странами СНГ
    Избиение известного ученого в российском городе попало на видео
    В сети обсудили внешность сменившей имидж дочери Джигана на фото в честь 15-летия
    Появились подробности о более сотни пострадавших в результате ударов ВСУ по региону России
    Назначен новый посол России в КНДР
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok