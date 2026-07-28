Награжденный Путиным ученый скоропостижно скончался. Незадолго до смерти его жестоко избили. В этом обвинили «озверевшего папашу»

В Екатеринбурге ученый РАН Зезин умер после избиения

В Екатеринбурге на 68-м году жизни умер доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никита Зезин. Незадолго до этого мужчина подвергся жестокому избиению.

Ученого не стало 22 июля. За девять дней до этого, 13 июля, на Зезина напали. Причиной смерти ученого стал инфаркт, но близкие Зезина считают, что его здоровье подкосило именно избиение. Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер заявил, что раньше у Никиты Зезина не было серьезных проблем со здоровьем.

В сети появилось видео с моментом нападения

В сети появилось видео с моментом нападения на Никиту Зезина. На кадрах видно, как мужчина в красных штанах сначала толкает ученого, а затем несколько раз бьет кулаком по голове. При этом рядом находятся дети.

Как сообщает портал e1.ru, в тот день Никита Николаевич со своим заместителем Александром Шаниным обследовали опытные поля и посевы. Там они встретили детей лет 8-10, которые катались по полю на квадроциклах и застряли. «Ученый попросил у одного из них телефон, связался с родителями и договорился, что детей они привезут на УАЗе до института. Вечером того же дня, около 18:00, к институту приехали четыре джипа», — сказано в публикации.

Один из пассажиров этих джипов ударил ученого в голову, сопровождая свои действия матом.

«Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами. Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действий озверевшего папаши. Никита Николаевич практически потерял сознание, и нелюди принялись бить Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий, ветерану афганской войны», — написал на своей странице депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер.

Он также сообщил, что после избиения Зезин написал заявление в полицию, снял побои, но «дело начали расследовать ни шатко ни валко».

«За два-три дня перед его смертью он мне писал, мы проговаривали эту ситуацию. Удары были по голове, и психологическое состояние, после чего случился инфаркт. Сердце отказало, не смогли помочь», — заявил Вегнер.

Он выразил убеждение, что между нападением и скоропостижной смертью ученого есть прямая связь. «Это не просто нападение. Я считаю, что его убили», — заключил Вегнер.

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Никита Зезин был награжден указом Владимира Путина

Известно также, что Никита Зезин в декабре 2024 года был награжден указом президента России Владимира Путина как Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.

«Зезину Никите Николаевичу — директору федерального государственного бюджетного научного учреждения "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук", Свердловская область», — сказано в указе президента.

После гибели избитого ученого в Екатеринбурге возбудили уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль.