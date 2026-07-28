Трамп высказался об ударах по гражданской инфраструктуре Ирана

Трамп заявил, что предпочел бы избежать ударов США по гражданской инфраструктуре Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отдать приказ уничтожить гражданскую инфраструктуру в Иране, но предпочел бы избежать такого сценария событий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Если они не согласятся, то я вернусь и закончу работу. Очень просто, я могу снести большинство их мостов менее чем за час, тогда как на строительство одного моста уходит 10 лет. Я могу уничтожить все их электростанции за один день, и я дал им знать об этом (...). Знаете, если я могу этого избежать, я хотел бы так и сделать», — подчеркнул глава государства.

По словам Трампа, сейчас лучший момент для того, чтобы Исламская Республика пошла на мирное соглашение с США. Он пригрозил, что, в противном случае, американские военные могут нанести стране «серьезный ущерб».

Ранее Трамп заявил, что США готовы уничтожить предполагаемый иранский ядерный объект внутри горы Пикакс.