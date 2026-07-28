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17:32, 28 июля 2026 (обновлено: 17:40, 28 июля 2026)Мир

Трамп высказался об ударах по гражданской инфраструктуре Ирана

Трамп заявил, что предпочел бы избежать ударов США по гражданской инфраструктуре Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: White House / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отдать приказ уничтожить гражданскую инфраструктуру в Иране, но предпочел бы избежать такого сценария событий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Если они не согласятся, то я вернусь и закончу работу. Очень просто, я могу снести большинство их мостов менее чем за час, тогда как на строительство одного моста уходит 10 лет. Я могу уничтожить все их электростанции за один день, и я дал им знать об этом (...). Знаете, если я могу этого избежать, я хотел бы так и сделать», — подчеркнул глава государства.

По словам Трампа, сейчас лучший момент для того, чтобы Исламская Республика пошла на мирное соглашение с США. Он пригрозил, что, в противном случае, американские военные могут нанести стране «серьезный ущерб».

Ранее Трамп заявил, что США готовы уничтожить предполагаемый иранский ядерный объект внутри горы Пикакс.

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