Известный комик выиграл в «Кто хочет стать миллионером?» и с трудом получил деньги

Комику Киселеву долго не выплачивали выигранные в «Кто хочет стать миллионером?» деньги

Российский комик, бывший участник КВН Максим Киселев заявил, что ему долго не выплачивали выигранные в телевикторине «Кто хочет стать миллионером?» деньги. Трудности с получением приза он раскрыл в шоу «Предельник», выпуск доступен на YouTube.

Киселев отметил, что они со звездой «Уральских пельменей» Дмитрием Соколовым выиграли в передаче 250 тысяч рублей. По словам юмориста, представители программы пообещали отдать его часть приза через неделю после того, как выпуск выйдет в эфир.

«Снимались мы в апреле, эфир был 1 или 3 ноября. Прошла неделя-две-три-месяц, и я только в начале марта получил от них деньги. И то, потому что звонил», — сказал комик.

При этом, как отметил Киселев, представители «Кто хочет стать миллионером?» во время телефонного разговора заверяли, что впереди него в очереди на получение денег стоят многие другие звезды.

Ранее бывший ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров подтвердил, что магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь пытался купить ответы у редактора передачи. По словам Диброва, его коллега отказался от предложения.