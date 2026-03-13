Дибров рассказал о попытках Друзя купить ответы в «Кто хочет стать миллионером?»

Дибров подтвердил попытку Друзя купить ответы в «Кто хочет стать миллионером?»

Бывший ведущий телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров подтвердил, что магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» («ЧГК») Александр Друзь пытался купить ответы у редактора передачи. О скандале он высказался в разговоре с блогером Юрием Хованским, запись доступна во «ВКонтакте».

Хованский в беседе с Дибровым обвинил Друзя в том, что тот купил правильные ответы для участия в «Кто хочет стать миллионером?» Однако ведущий поправил его.

«Нет, он (Друзь — прим. «Ленты.ру») предложил коллеге деньги, на что коллега отказался. (...) Вот что выяснилось. Он просто предлагал ему», — уточнил Дибров и добавил, что тот скандал его не касался. Он также заверил, что, когда он работал в передаче, его никогда не пытались подкупить.

В 2019 году главред «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в том, что тот пытался купить победу на передаче. По словам Бера, магистр «ЧГК» предлагал ему разделить выигрыш в случае, если ему станут известны ответы на все вопросы. При этом Друзь заявлял, что сделку с вопросами за деньги ему предложил сам главред программы. Тем не менее позже магистр извинился за связанный с передачей скандал.