Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:44, 13 марта 2026

Дибров рассказал о попытках Друзя купить ответы в «Кто хочет стать миллионером?»

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший ведущий телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров подтвердил, что магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» («ЧГК») Александр Друзь пытался купить ответы у редактора передачи. О скандале он высказался в разговоре с блогером Юрием Хованским, запись доступна во «ВКонтакте».

Хованский в беседе с Дибровым обвинил Друзя в том, что тот купил правильные ответы для участия в «Кто хочет стать миллионером?» Однако ведущий поправил его.

«Нет, он (Друзь — прим. «Ленты.ру») предложил коллеге деньги, на что коллега отказался. (...) Вот что выяснилось. Он просто предлагал ему», — уточнил Дибров и добавил, что тот скандал его не касался. Он также заверил, что, когда он работал в передаче, его никогда не пытались подкупить.

В 2019 году главред «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в том, что тот пытался купить победу на передаче. По словам Бера, магистр «ЧГК» предлагал ему разделить выигрыш в случае, если ему станут известны ответы на все вопросы. При этом Друзь заявлял, что сделку с вопросами за деньги ему предложил сам главред программы. Тем не менее позже магистр извинился за связанный с передачей скандал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok