Мужчину арестовали за игру на 49 гитарах и мандолине

Японца арестовали из-за шума после семи лет игры на 49 гитарах и мандолине

В японском городе Киото полиция арестовала 61-летнего безработного музыканта Кадзунори Екои за то, что он в течение семи лет играл на десятках гитар и включал радио настолько громко, что соседи начали страдать от бессонницы и депрессии. Об этом сообщает The Japan Times.

По версии следствия, начиная с 2019 года Екои практически круглосуточно терроризировал соседей шумом. Мужчина оставлял радио у открытого окна включенным, если уходил из дома, или с раннего утра до позднего вечера играл на электрогитаре через усилитель. Уровень шума достигал 80–90 децибел, что сравнимо с грохотом движущегося поезда метро. В результате три соседа в возрасте от 60 до 80 лет получили диагнозы «депрессия» и «бессонница», а у 49-летней женщины развился хронический тиннитус — постоянный звон в ушах.

Полиция неоднократно выезжала на вызовы и призывала японца к порядку, однако он игнорировал требования прекратить шум. В итоге правоохранители арестовали его. После обыска в доме музыканта и квартире бывшей жены Екои полиция изъяла 49 электрогитар, 19 усилителей, 5 радиоприемников и мандолину.

Во время допроса задержанный признал факт шума, но категорически отрицал, что его музыка могла навредить здоровью соседей.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который поджег гараж соседа с помощью собственного пениса. Какие повреждения получил гараж, не уточняется.