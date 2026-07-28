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16:29, 28 июля 2026 (обновлено: 16:40, 28 июля 2026)Бывший СССР

Путин распорядился изменить военное сотрудничество с двумя странами СНГ

Путин издал распоряжения об изменении военного сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин издал распоряжения об изменении военно-технического сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном. Соответствующие документы опубликованы на официальном российском портале правовой информации.

В обоих документах Путин распорядился принять предложение правительства России о проведении переговоров. Их цель — заключение протокола о внесении изменений в ныне действующие договоры о развитии военно-технического сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным в Омске заявил, что конфликт на Украине стоит заморозить. Кроме того, он призвал вернуться к стамбульским договоренностям.

До этого на Петеребургском международном экономическом форуме президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обозначил Россию не только соседом Узбекистана, но и стратегическим партнером республики.

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