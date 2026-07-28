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17:27, 28 июля 2026 (обновлено: 17:36, 28 июля 2026)Забота о себеЭксклюзив

Невролог предупредила об опасной связанной с алкоголем ошибке

Невролог Бутенко: Алкоголь не помогает нервной системе восстановиться
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Попытки справиться со стрессом с помощью алкоголя могут привести к тяжелым последствиям, предупредила невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко. Об этой связанной со спиртным ошибке доктор рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что алкоголь не помогает нервной системе восстановиться. Он лишь на время притупляет тревогу и неприятные переживания. «Человеку действительно может показаться, что ему стало легче. Но после того, как действие алкоголя заканчивается, тревожность нередко усиливается. Утром к ней добавляются разбитость, раздражительность и усталость», — предостерегла она.

Бутенко добавила, что часто люди используют алкоголь в качестве снотворного. Заснуть после бокала вина или другого напитка иногда удается быстрее, но сон становится хуже: чаще прерывается и остается поверхностным. По словам невролога, из-за этого организм не успевает полноценно восстановиться. В итоге на следующий день человек снова чувствует усталость и напряжение, отметила она.

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«Опасность такой привычки в том, что к ней быстро привыкают. Мозг запоминает: если стало тяжело или тревожно, нужно выпить. Со временем без алкоголя уже сложнее успокоиться, а прежнего количества может не хватать. Так постепенно формируется психологическая зависимость», — подчеркнула Бутенко.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.

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