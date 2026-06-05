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17:27, 5 июня 2026Бывший СССР

Президент Узбекистана описал одной фразой отношения с Россией

Мирзиеев: Россия для Узбекистана — больше чем сосед по региону
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Россия является не только соседом Узбекистана, но и стратегическим партнером республики. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ высказался президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия для Узбекистана — больше чем сосед по региону, это наш проверенный временем стратегический партнер и союзник», — заявил узбекистанский лидер.

Он добавил, что Россия и Узбекистан прошли совместный путь к усложнению общих производственных цепочек и локализации производств.

4 июня Владимир Путин встретился с Шавкатом Мирзиеевым. Переговоры прошли в Константиновском дворце в Петербурге.

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