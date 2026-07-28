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16:22, 28 июля 2026 (обновлено: 16:23, 28 июля 2026)Мир

Трамп оценил намерение Нетаньяху раскрыть разведданные об Иране

Трамп заявил, что США располагают всей необходимой информацией о ядерной программе Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Eric Lee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает всей необходимой информацией о ядерной программе Ирана и не нуждается в публичных заявлениях со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его слова передает ТАСС.

«Мне не нужно, чтобы Биби мне рассказывал об этом. Биби говорит мне это, потому что хочет оставаться вовлеченным... У нас есть лучшие камеры, которые наведены туда, мы точно знаем о том, что происходит. Когда я услышал, что Биби это объявлял, я заявил: "Почему просто не рассказать это мне, зачем объявлять это всему миру?"» — сказал американский лидер.

Так он прокомментировал сообщения о том, что израильский премьер намерен представить ему разведданные, которые якобы свидетельствуют о восстановлении Ираном своего военного потенциала и его стремлении в ускоренном порядке создать ядерное оружие.

Ранее Нетаньяху заявил, что в ходе предстоящего визита в Вашингтон обсудит с Трампом «все вопросы повестки дня», включая конфликт на Ближнем Востоке.

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