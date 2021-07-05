Застрявшие на Кубе россияне описали ситуацию словами «такого просто не может быть»

Российские туристы, которые застряли на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус, записали видеообращение и охарактеризовали ситуацию фразой «такого просто не может быть». Ролик публикует РБК.

По словам путешественников, они прибыли в республику 30 июня рейсом авиакомпании Pegas Fly, и после получения результатов анализов их поместили в отдельные корпуса на карантин.

Россияне считают, что такого количества положительных тестов одновременно — в гостиницах изолировали более 150 туристов — быть не может. Они уточнили, что только в их объекте размещения анализы показали коронавирус у гостей в 20 номерах. При этом справки из медучреждений им не показывают, а туроператор пытается от них «изолироваться».

«В России мы все прошли тесты. У всех тесты отрицательные, а половина людей здесь с прививками. Как так оказалось, что по их тестам мы все положительные, вызывает вопросы. Мы здоровы, чувствуем себя все замечательно», — отметили отдыхающие.

В заключение они предупредили всех путешественников, планирующих провести отпуск на Кубе, чтобы они учитывали эту информацию. Кроме того, россияне призвали консульство вмешаться в ситуацию.

Ранее стало известно, что на Кубе произошла массовая изоляция российских туристов из-за положительного теста на коронавирус. Новых ПЦР-тестов в гостиницах ожидают более 150 человек. По словам генерального консула России на Кубе Наны Мгеладзе, речь идет о путешественниках, прилетевших с 30 июня по 2 июля.