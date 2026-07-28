Появились подробности о более сотни пострадавших в результате ударов ВСУ по региону России

В Белгородской области из 111 пострадавших от ударов ВСУ 10 человек находятся в реанимации

В Белгородской области из 111 пострадавших от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние дни 10 человек находятся в реанимации. Об этом сообщило правительство российского региона в мессенджере «Макс».

По информации чиновников, состояние находящихся в реанимации пациентов оценивается как тяжелое. При этом сообщается, что улучшилось состояние одного из раненых детей — 11-летний мальчик был переведен из реанимации в обычную палату.

«Несмотря на это, медики по-прежнему оценивают его состояние как тяжелое», — говорится в сообщении.

Речь идет о пострадавшем в ночь на понедельник, 28 июля, из-за массированной атаки ВСУ на Белгород. Тогда были ранены 13 человек, среди которых двое детей в возрасте 2 и 11 лет.

28 июля в Шебекино Белгородской области ВСУ ударили по гражданскому рейсовому автобусу. Пострадали 19 мирных жителей. Предварительно, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Кроме того, ВСУ атаковали в регионе России предприятие. Пострадали девять человек, еще одного спасти не смогли.