Появились новые подробности в ситуации с застрявшими на Кубе россиянами

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила новые подробности ситуации с застрявшими на Кубе россиянами. Об этом пишет РИА Новости.

Так, Догузова заявила, что со 106 россиян был снят режим самоизоляции, еще 86 туристов должны сдать повторный ПЦР-тест — в случае отрицательного результата, они также смогут продолжить отдых.

«Данные постоянно обновляются, по трем туристам положительное решение принято буквально в последний час», — прокомментировала появившуюся информацию глава Ростуризма.

Также отмечалось, что ведомство в скором времени обсудит ситуацию с Министерством туризма Кубы. Догузова выразила надежду на скорое урегулирование всех вопросов.

По данным агентства на вечер 5 июля, на изоляции находятся 137 россиян, которые прибыли в страну с 30 июня по 3 июля.

Ранее в июле российские туристы, которые застряли на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус, записали видеообращение и охарактеризовали ситуацию фразой «такого просто не может быть». По словам путешественников, они прибыли в республику 30 июня рейсом авиакомпании Pegas Fly и после получения результатов анализов их поместили в отдельные корпуса на карантин.

