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Евросоюз призвали готовиться к четвертой волне коронавируса

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Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Премьер-министр Словении Янез Янша призвал лидеров стран Евросоюза готовиться к четвертой волне коронавируса. Его слова передает РИА Новости.

«Мы видим постепенное возобновление общественной жизни, но мы фокусируемся на подготовке к потенциальной четвертой волне», — отметил политик. Он подчеркнул, что в ЕС не хотят, чтобы новый рост заболеваемости принес в регион те проблемы, которые наблюдались в прошлом году.

По словам Янши, предотвращение четвертой волны COVID-19 — это первый приоритет для европейских лидеров. «Мы должны сделать так, чтобы в ближайшее полугодие мы постепенно вернулись к нормальному состоянию жизни, ко временам, которые у нас были до пандемии, хотя некоторые меры должны будут остаться на более длительный срок», — заключил премьер.

Словения председательствует в Совете стран Евросоюза с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

30 июня глава Научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси предрек наступление четвертой волны COVID-19 в стране осенью из-за быстрого распространения мутировавших штаммов вируса. По его словам, несмотря на снижение случаев инфицирования, исключать приход новой волны нельзя, так как летом люди наверняка расслабятся. Дельфресси призвал жителей страны помнить о вакцинации и соблюдать эпидемиологические меры безопасности.

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