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Попова назвала процент повторно заболевающих COVID-19

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число людей, повторно заболевающих COVID-19, не превышает одного процента. Ее слова передает РИА Новости.

«Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, первое, что говорят, - надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности. Но в любом случае, даже если принять, что там, где 2 раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше», — сказала специалист.

Ранее она заявила, что в условиях пандемии COVID-19 появилась угроза инфодемии, когда жителей вводят в заблуждение ложными данными об инфекциях.

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