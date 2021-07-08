Попова назвала процент повторно заболевающих COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число людей, повторно заболевающих COVID-19, не превышает одного процента. Ее слова передает РИА Новости.

«Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, первое, что говорят, - надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности. Но в любом случае, даже если принять, что там, где 2 раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше», — сказала специалист.

Ранее она заявила, что в условиях пандемии COVID-19 появилась угроза инфодемии, когда жителей вводят в заблуждение ложными данными об инфекциях.