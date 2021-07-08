ВОЗ рассказала о «российском» штамме коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила «российский» штамм коронавируса в список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring). Об этом говорится на сайте организации.

«Российский» вариант AT.1 внесли в список 9 июня. Впервые его зафиксировали в России еще в январе 2021 года.

В такой список ВОЗ включает те штаммы COVID-19, которые, вероятно, могут менять свойства вируса и представлять угрозу. Пока что о «российском» штамме недостаточно информации, и пока его не включают в список вариантов повышенного интереса (Variants of Interest) — именно там «альфа», «бета» и другие варианты вируса (британский и южноафриканский).

Ранее ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology в Сан-Франциско рассказали о еще одной, калифорнийской мутации коронавируса. Этот штамм снижает эффективность имеющихся вакцин до 50-70 процентов. Так, вирусу удается нейтрализовать антитела, которые вырабатываются после вакцин Pfizer и Moderna. Кроме того, под ударом также оказываются антитела, образуемые после перенесенного COVID-19.