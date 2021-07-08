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Проценко дал прогноз на еще одну волну COVID-19

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Денис Проценко
Денис Проценко
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко дал прогноз по поводу еще одной волны COVID-19. По его мнению, ее можно избежать благодаря вакцинации. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Я надеюсь, что следующей волны не будет, потому что вакцинация себя проявит», — сказал Проценко.

Также он добавил, что если раньше наиболее тяжелое течение болезни наблюдалось у пожилых пациентов с сопутствующими патологиями, такими как сахарный диабет или болезни сердца, то сейчас болеют молодые люди. Этот факт врач связал с новым штаммом коронавируса «дельта».

По его словам, наличие высокого титра антител не является противопоказанием к вакцинации и переболевшим уже через полгода необходимо сделать прививку.

Ранее Денис Проценко заявил, что жаркая погода ухудшает течение коронавируса. Он отметил, что врачи способны контролировать легкое и среднее течение COVID-19, но осложнения, связанные с жарой, могут оказаться «фатальными». Он отметил, что в особенности это касается пожилых пациентов.

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